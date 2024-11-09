夏でも冬でも、どの季節でもおいしいビール。ビール好きの方にとって、仕事終わりの1杯、お風呂上がりの1杯は至福ですよね…。最近は外出自粛の影響で、高価格帯のクラフトビール（地ビール）のニーズが増えているようです。（※1）外出できない分、自宅でリッチな気分を味わうにはぴったりですよね。でも、そもそもビールの種類ってどんなものがあるかご存じですか？クラフトビールのほかにも、発泡酒や新ジャンルといわれるビ