最近なんだか太ってきたから、糖質オフでもやってみようかな？と思っているあなた。運動するより、ごはんやパンなどの主食や甘いものを抜けばいいから簡単！と考えていませんか？それって実は大きな間違いなんです。あくまでオフ！摂り過ぎても摂らなさ過ぎてもいけないのが『糖質』なのです。コツさえつかめば、後は実行のみ！さぁ、がんばりましょう♪【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？そもそも糖質を摂る