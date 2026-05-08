新年度を迎え、環境が大きく変わった方も少なくないのではないでしょうか。環境が変わると、起こりやすい「ストレス」。【関連記事】【5月病】ストレスに弱い人がやるべき意外な習慣とは特に５月〜６月にかけては、新年度開始で頑張り続けた疲れや緊張が溜まりやすくなり、疲れや気分の落ち込みを感じやすくなることも。特にこの時期は気温の変化が激しかったり、最近ではなかなか天候も安定せず憂鬱になってしまうことも考えら