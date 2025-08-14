緑に包まれた空間で味わうハイクオリティな朝食ビュッフェ「東京マリオットホテル」JR品川駅から徒歩約10分というアクセスのよさと、都心とは思えないほど落ち着いた空間が魅力の「東京マリオットホテル（とうきょうまりおっとほてる）」。そのモーニングは、宿泊者以外でも楽しめるぜいたくな朝のひとときとして人気を集めています。朝食会場は、ホテル1階にある「Lounge ＆ Dining G（らうんじ あんど だいにんぐ じー）」。天井