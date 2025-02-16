¡Ö¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¡Ö¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÁé¤»¤é¤ì¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¸ú²Ì¤äÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¶Ú¥È¥ì¤Ç¡Ö10²ó£³¥»¥Ã¥È¡×¤ÏËÜÅö¤ËºÇÅ¬¡©¶Ú¥È¥ìÇî»Î¤¬Å°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª1.¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¸ú²Ì