生活習慣病とは、文字通り 日頃の「生活習慣」からなる病気で、栄養バランスの偏った食事・食べ過ぎ・運動不足・飲酒や喫煙・ストレス過多・・上記のような生活を続けていると、生活習慣病を引き起こしてしまうと言われています。よく耳にする病気「高血圧」「脂質異常」「糖尿病」「動脈硬化」「肥満（メタボリックシンドローム）」これらの病気は日頃の生活習慣が原因となり発症した、生活習慣病のうちのひとつとされています