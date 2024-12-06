「晴耕雨読の時を過ごす 田んぼに浮かぶホテル」がコンセプトの宿エントランス側から見る、広々とした共用棟「SHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSE」がある鶴岡市へのアクセスは飛行機が便利。庄内空港から連絡バスに乗り、約20分でホテル近くへ到着します。のんびり一人旅を満喫したいなら、電車でのアクセスもおすすめです。JR新潟駅から特急いなほに乗り込み、鶴岡駅へ。途中、海岸線沿いを走るので、車窓から美しい日本海の景色も楽