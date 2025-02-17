ｇｏｏランキング「婚活として実はやってみたいことランキング（女性）」によると、多く支持を受けたのは「知人・友人に紹介してもらう」でした。二位に「合コンに参加しまくる」という項目があることから、合コン以外で知人・友人を紹介して貰うことを期待している女性が多いようです。そこで、今回は、「合コン」という名称ではなく、「お食事会」と称することで、出会いの場とする５つのメリットをご紹介させて頂きます。【１】