LINEでの積極的なアプローチは、一歩間違えると「軽い女」と誤解される恐れも…。でも、どんなLINEが「軽そう」思われるのかを知れば、誤解を避けることができそうです。そこで今回は『スゴレン』の男性読者のみなさんに、どんなLINEを受け取ると「軽い女だな」と感じるのか教えていただきました。【１】「今度家に遊びに行っていい？」と男性の家に上がろうとするメッセージ「それなりの覚悟ある？にしても早すぎん？」（２０代