数多くのアスリートへの帯同実績を持ち、現在は、フリーランスのトレーナーとして活動する西川塁さんに、短時間でも身体の変化を感じていただけるトレーニングを教えていただきました。今回は、腰痛改善におすすめのトレーニングをご紹介します。外出自粛要請の中、運動不足が気になる方、続く在宅ワークなどで腰痛が気になる方は、ぜひ取り入れてみてください。【関連記事】アスリートに有効なフロントスクワット！体幹にも効く