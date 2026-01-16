フラれたときは女友達からの励ましが嬉しいもの。ですが、相手が内情を知っている場合は、「被害者ヅラはやめろ」と思われることもあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性206名に聞いたアンケートを参考に「『そんなんじゃフラれて当然』と感じた男友達の行動」をご紹介します。【１】彼女を母親と勘違いして身の周りの世話をさせていた「恋人は夕飯係じゃないんだよ！」（30代女性）というように、当たり前のように