「年末年始にお家でゴロゴロしていたら、顔がパンパンに太ってしまった」年末年始に食べ過ぎたり、飲み過ぎたりてしまう人は多いのではないでしょうか？体重が増えて顔太りした人、体重が変わっていないのに顔がむくんでしまう人など「顔太り」の悩みはさまざまです。そこで今回は、パンパンになってしまった顔を簡単にスッキリさせる方法をご紹介します。【関連記事】10キロ痩せたい！1か月でダイエットを成功させるおすすめ方法