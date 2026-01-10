少女漫画を読んで育った女子には、恋に特別なロマンを求めている人もいます。彼女たちの「理想の男性像」を探れば、特有の恋愛願望を理解できるかもしれません。今回は10代から30代の独身女性262名の意見を参考に、「『こんな彼氏がほしい』と女子が妄想する少女漫画のヒーロー」を紹介します。【１】惚れた女性を一途に愛し続ける『ベルサイユのばら』のアンドレ・グランディエ「自分の命に代えてオスカルを守り、愛する姿には涙