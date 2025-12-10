同世代でも男性と女性では常識や行動に大きな違いがあるもの。彼氏ができて初めて直面する男女の違いに驚いてしまう女性も少なくないようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「恋人ができて感じた、女性とはまったく違う『男性の常識、行動』９パターン」をご紹介します。【１】ただの愚痴にも解決策を提案するなど「会話に意味を持たせたがる」「助言や説教はいらないの！」（２０代女性）など、無意味