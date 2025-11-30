男女の機微を知り尽くしていそうなバツイチ男性は、恋愛に「経験値の高さ」を求める女性から、熱い期待を寄せられる場合があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『バツイチ男性』が恋愛を楽しみたい女性にモテる理由」をご紹介します。【１】女性が喜ぶツボを知っているから「『今日のネイル素敵だね』とか、小さな変化に気づいて褒めてくれるのは、女の人と暮らしたことのある男