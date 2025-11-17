「自分は本気だけど相手は遊びだった」なんてことは、そう珍しいことではありません。男性が真剣なのか、そうでないのかを知るためには、同性からの客観的な意見が参考になりそうです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、どんな時「『男にもてあそばれているかもよ』と女友達に忠告したくなる」のか教えてもらいました。【１】男性と会うのが年に数回という事実を知ったとき「遠距離じゃないんだし…」（２