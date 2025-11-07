どんなに仲のよい恋人同士でも、絶対に踏み込んではいけない「タブー」な領域はあるもの。特に男性のタブーは、女性にとっては分かりづらいケースも多いようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果を参考に、「男性に『もう別れよう』と決意させてしまうタブー行動」をご紹介します。【１】浮気の可能性を予感させる「ほかの男性とのデート」「自分に内緒でほかの男性と会っている時点で浮気」（10代男性）など、わ