悪い男につかまって泣かされてばかりという人は、遊び人の男性が使う口説き文句を知っておけば、騙されずにすむかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに「あまり鵜呑みにしないほうがいい『男の口説き文句』」とはどんなものか聞いてみました。【１】告白をされる前の「キスしたくなる」「許したらカラダの関係が先になっちゃうよ」（２０代女性）というように、付き合う前にキスを求めるのは、はな