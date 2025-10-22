女の子から告白された甘酸っぱい思い出…。世の男性が胸の奥に大事にしまっている青春の１ページには、恋をつかむヒントが隠されているかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性452名に聞いたアンケートを参考に、「『最高に萌えた！』と忘れられない告白シチュエーション」を紹介します。【１】文化祭の行事中、皆の注目を浴びながら「私とつきあって！」「後先を考えない大胆さに、『本気』を感じた」（10代男性）