自分よりも可愛い女性と一緒にいることで、「引きたて役になってしまうかも・・・」と不安を感じる方もいらっしゃると思います。しかし見方を変えれば、自分よりも可愛い女性と一緒にいることで、メリットを得ることもあるのではないでしょうか。そこで今回は、より積極的に自分よりも可愛い女性と関わっていただけるように、「自分よりも可愛い女性と一緒にいる９つのメリット」を紹介させて頂きます。【１】可愛いので、癒される