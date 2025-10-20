秋はおいしい物がたくさん出回る季節ですが、中でも「芋栗かぼちゃ」を楽しみにしている女性は多いもの。この時季ならではの絶妙な手土産を選んで、職場や学校の女性陣からの評価を上げておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『芋栗かぼちゃ』で女子からの評価を上げる手土産」をご紹介します。【１】手頃な価格ながら季節限定の特別感がある「コンビニの秋スイーツ」「食べ切れ