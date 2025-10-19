「ミュージシャンってカッコいいな」と思っている人は、結構多いのではないでしょうか。それと同じように、プロとまではいかなくても、楽器を弾きこなせる人は、女の子からモテたりするものです。世の中にはいろんな楽器がありますが、どんな楽器を弾ける人に人気が集まるのでしょうか？ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、弾けるとカッコ良く見える楽器は何か聞いてみました。【１】華麗な手さばきに惚