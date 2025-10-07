多感な中学・高校時代を男子校で過ごした男子には、彼ら独特の恋愛傾向があるようです。そして、恋愛の失敗にもある種の傾向がある様子。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男子校出身の男子がしがちな恋の失敗」をご紹介します。【１】告白のタイミングが掴めずチャンスを逃す「告白したことがないから、正直どうすればいいかわからない」（２０代男性）など、せっかく恋心を抱いても、その扱い方がわか