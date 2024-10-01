一昔前ブームになった風水ですが、今でも雑誌やテレビの風水特集はついチェックしてしまいます。ですが「○○運には△色の××」など情報が多すぎて困ってしまいますよね。「どの風水情報を取り入れたら良いか分からないけれど運気をアップさせたい」という人はまず玄関を掃除することをオススメします。【関連記事】筋トレ歴30年のベテランが伝授！初心者にオススメの肩トレーニングとは 風水と気風水の基本的な考え方では