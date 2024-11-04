「あや吉」の愛称で知られ、現在モデルやタレントとして活動中の西谷綾子さん。高校時代はバスケットボールでインターハイに出場した経験があるほか、仕事を通じて出会ったマラソンでは、フルマラソン自己最高3時間1分32秒の記録を持つなど、多くの実績をもつ。そんな彼女が自身のYouTubeチャンネル「あや吉チャンネル」を更新。冷えやむくみを改善し、美脚にも繋がる股関節周り&もも裏のストレッチをご紹介しました。【関