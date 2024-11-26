日本人初のNHL、NBA、NFLでチアリーダーを務め、現在はハワイに在住しながらフリーランスレポーターとして活動中の小池絵未が、自身のYouTubeチャンネル「Emi Koike cheer my life」を更新。その動画内で紹介した、毎日自宅でたった2分で腹筋を綺麗に割れる、簡単エクササイズをご紹介します。【関連記事】元NFLチアが伝授！毎日３分で簡単くびれストレッチSTEP1.仰向けになって両足を伸ばし、そのまま片足ずつ90度に曲げて、同