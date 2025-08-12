旬の食材は栄養価や効能が高く、新鮮で美味しいものがたくさん。特に夏が旬の食材は、夏バテしにくくなったり熱中症を予防する効果があると言われています。これから暑い夏がやってきます。夏が旬の食材をご紹介いたしますので、お好みの食材をとり入れていただき夏も元気に過ごしましょう！【関連記事】スイカの驚くべき効果効能栄養たっぷり！夏野菜・ズッキーニ実はカボチャの仲間で、オリーブ油との相性がバツグン！低カロリ