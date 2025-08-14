気温の上昇に伴い、疲労感を感じていらっしゃいませんか？夏は、1年の中でも特に疲労がたまりやすい時期です。ただの疲れだと放置してしまうと、「慢性疲労症候群」につながり、治療に時間がかかってしまうことにもなります。疲れやすい時期こそ、疲労を感じたときにすぐに回復されることと、疲労しにくい体質を作っていくことが大切です。疲労回復のためにおすすめの生活習慣や、漢方をご紹介していきますね。【関連記事】「夏