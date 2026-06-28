[文：銀座血液検査ラボ -ketsuken-（https://ketsuken.jp/)] 雨の日が増えてきますね。湿気でムシムシとする不快感や、気圧の変化で体調を崩すことも。梅雨の時期に起こりやすい症状は、食欲不振 / 体のだるさ / むくみ / 下痢 / 頭痛 / めまい / 不眠など・・・このように様々な症状がおこる場合があります。梅雨の時期を乗り越えていく対策をご紹介します。【関連記事】梅雨は体調を崩しやすいって本当？雨の日のモヤモヤ