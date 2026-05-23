失恋すると、「もう立ち直れない…」とネガティブに考えてしまうもの。でも、寂しくてつらいだけのように思える経験が、幸せをつかむための助けになるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性220名に聞いたアンケートを参考に「つらい別れの経験から『成長』を実感したこと」をご紹介します。【１】元カレとの恋愛を「いい経験をした」と思えるようになった「恨んだりもしたけど、幸せな思いもたくさんさせてもらっ