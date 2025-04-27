°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸³è¥ë¡¼¥ë¤òÇÝ¤¦ÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿Èà½÷¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä!?¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À­286Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø·ëº§¤ÏÌµÍý¡ª¡Ù¤È¥É¥ó°ú¤­¤·¤¿¡¢Èà»á¤Î¡Ø¥º¥Ü¥é¤¹¤®¤ëÀ¸³è½¬´·¡Ù¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢³°¤«¤é´Ý¸«¤¨¤ÎÉô²°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È¤«²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Ê20Âå½÷À­¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë