離乳食から慣れ親しむ 我が家はすり潰した食材だけの離乳食でした。味付けは素材の持つ味だけ。ゆで汁をスープとして飲ませていました。私事ですが、数年前から高血圧や脂質異常の予防として、塩分や油分を控えめにしようと心掛けています。例えば･･･1. 生野菜にマヨネーズやドレッシングで味を追加しない2. とんかつなど揚げ物にソースを掛けない3. お刺身に醤油を付けずにわさびやショウガだけを乗せて食べる4. カレーに入