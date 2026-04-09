別れ話がこじれて長引くというのはよく聞く話。フラれる側にしてみれば納得ゆくまで話し合いたい、やり直したいと思うもの。でもすっぱり別れた方が結果的に良いかもしれません。『スゴレン』『オトメスゴレン』の男女読者に聞いた「彼女から別れ話をもちかけられた時、潔く別れた方が結果的に良い理由」をご紹介します。【１】彼女のためにできる最後の愛情表現だから「俺は彼女が幸せであればいいので、俺といない方が幸せという