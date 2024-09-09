最近体重が増えて・・・そう思ったときに手軽に始められる運動の代表であるランニング。【関連記事】知って得する！正しいウォーキングによるメリット６つランニングには、脂肪燃焼効果、健康体力の増進、リフレッシュ、自律神経の調整などの効果があり、様々な目的で実践されていると思います。しかし、ダイエット・減量目的で行うならランニングはおすすめではありません！ランニングよりもウォーキングの方がダイエット効果は高