オーダーメイドジュエリーで⼈気の「ケイウノ」では、様々なディズニーデザインのジュエリーを展開中。今回紹介するのは、「ミッキーマウス」やディズニープリンセスをモチーフにした＜ディズニー＞ベビージュエリー5種類。お子さまの誕生記念はもちろん、「生後100日」「ハーフバースデー」「1歳誕生日」などの記念にぴったりです。 ケイウノ＜ディズニー＞「ベビージュエリー」 販売店舗：全国のケイウノ