こんにちは。トレーナーの谷崎です。今日は肩の回し方についてです。よくゴルフスイングでは肩を水平に回すといいますが、この意味を床に対して水平に回すと勘違いされている方がときどきいます。下の写真は立った状態で両肩に棒をあて、肩を水平に回しています。 【関連記事】ゴルフスイングの勘違い 〜 タメを作る 〜肩を回すと表現していますが、正しくはこの動きは肩の動きではなく、胸椎の回旋によって生まれます。（