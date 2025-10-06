ニューストップ > グルメニュース > 関東唯一 ケンタ食べ放題の店 ケンタッキーフライドチキン 食べ放題・バイキング 注目のグルメ るるぶ&more. 関東唯一 ケンタ食べ放題の店 2025年10月6日 17時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都町田市にある「KFCレストラン」は、関東ではここが唯一の店舗だ 揚げたてのオリジナルチキンなどを、ブッフェ形式で楽しむことができる オリジナルチキンとの相性にこだわって作られたスープカリーなどもあるそう 記事を読む おすすめ記事 【速報】「Aぇ! group」草間リチャード敬太さん釈放 謝罪し報道陣に頭を下げる「お騒がせして申し訳ございませんでした」目には涙 2025年10月6日 14時27分 有吉弘行 島田紳助さんの名前挙げ出演者に苦言「なめられてる」「ありえませんからね」オールスター後夜祭 2025年10月5日 18時28分 「うつ病の人」は「どんな色を好む」傾向がある？緩和する色も解説！【医師監修】 2025年10月4日 11時0分 東急田園都市線・梶が谷駅付近で渋谷行き列車が回送列車と衝突 渋谷〜鷺沼間の上下線、大井町線・溝の口〜二子玉川間で始発から運転見合わせ 復旧めど立たず 2025年10月6日 6時6分 かとうれいこ、30年ぶりの水着で56歳の圧巻ボディ披露も「矯正下着みたい」際立つ“残念ポイント” 2025年10月5日 19時0分