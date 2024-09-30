■八方美人の持つ自己防衛本能「八方美人だなー」と思う人に褒められたとき、あなたは、どう感じますか？「とりあえず誰でも褒める人だし、本心じゃないんだろうな」と、思ったりしませんか？私は思います（笑）。八方美人とは、誰に対しても愛想よく振舞い、当たり障りなく応じる人。自分の意志よりも、「嫌われたくない」「悪く思われたくない」という恐怖に突き動かされ、自分の意見や本心を見せない人です。恐怖を感じたくない