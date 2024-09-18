Ｑ：かかとの痛みで病院に行ったら足底腱膜炎と言われました。足底腱膜炎（そくていけんまくえん）は、かかとの痛みの原因としては最も頻度の高いものです。つま先から踵（かかと）まで足の裏を縦に走っている足底腱膜という分厚い膜があるのですが、その膜が踵にくっつくところ（付着部と言います）における炎症です。朝の起床時に立ち上がりの最初の一歩で踵をついた際に強く痛みが出ることが特徴です。中高年の女性に多く見られ