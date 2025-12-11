女性たちの間では、離婚歴のある男性が意外と人気のよう。そこで、『オトメスゴレン』読者へのアンケートをもとに、「『バツイチ男性』が意外と女性ウケがいい理由」を聞いてみました。経験豊富な彼らの言動を参考にしてみてください。【１】一人の生活に寂しさを感じていて「結婚に前向きそうだから」「出会って半年で、来月ゴールイン！」（２０代女性）と、慣れないひとり暮らしの寂しさから、「バツイチ男性」は短い交際でもプ