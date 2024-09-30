健康志向から、豆乳を飲んでいる方は多いのではないでしょうか。豆乳は大豆が原料で、豆腐に固める前の状態のものをいいます。大豆をすりつぶして液体を絞り、汁と「かす」に分けます。汁が豆乳で、かすはおからです。そのため、豆乳には食物繊維はほとんど含まれませんが、吸収されやすい状態になっていると考えられます。豆乳にはどのような栄養素が含まれているのでしょうか？【関連記事】切り干し大根の驚くべき効果効能豆乳