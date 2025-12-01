好きな男性に「私ヲタです！」と堂々と言えるオタク女性は少ないのではないでしょうか。しかしふとしたことで「もしかして…？」とバレてしまうこともあります。そこで『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に、「オタクであることが男性にバレてしまった何気ない行動９パターン」を紹介します。【１】好きなアイドルが出ているドラマの話に、思わず興奮してしまった「気づいたら異様なハイテンションで話していた」（２０代女性