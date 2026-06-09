【日暮里】レトロ新しい"最小文化複合施設"で人気のチーズケーキ／HAGI CAFE「HAGI CAFE」の店内日暮里駅から谷中銀座を抜け、路地を曲がるとシックな黒い外観が見えてきます。ここは、築約70年の木造アパートを改装してできた「HAGISO（はぎそう）」。もともとは、近隣にある東京藝術大学の学生たちがアトリエ兼シェアハウスとして利用していた場所で、現在は「最小文化複合施設」としてギャラリーやカフェがあります。「ラム漬け