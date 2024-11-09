今回はレンコンについて書いていきます。 旬の時期レンコンは11〜2月ごろの時期に旬を迎えます。レンコンの旬は寒くなりだした11月から冬にかけてです。ちょうど、晩秋からお節料理の季節が、レンコンの美味しい時期なんです。レンコンの収穫が始まる時期は9〜10月の秋です。レンコンは、はすの地下茎なので収穫には困難を伴います。収穫方法はホースからの水圧で行う水掘り、水を抜き、干した状態で行うくわ掘りがありま