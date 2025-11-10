男性のテンションを上げるためにも、興味を持って接することは大切なこと。しかし、男性に「媚びているな」と思われては、マイナスな印象を与え、良好な関係を築くことが難しくなります。そこで今回は、「男性に『媚びているな』と思われる『異様』な態度９パターン」を紹介させていただきます。【１】異様に褒める。心にもないのに、「すごーい！」とアピールするパターンです。あまりに褒め過ぎると、男性に「媚びているな」と思