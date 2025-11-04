かつて自分と付き合っていた男性が、別の女性と縁を得て結婚した…。こんなニュースを耳にしてしまったら、自分の気持ちをどう処理すればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『元カレが結婚した』と聞いたときの受け止め方」をご紹介します。【１】「幸せになってね」と心から願う「未練タラタラではみじめになりそう。ショックなことに変わりないので、だったら幸せを願っ