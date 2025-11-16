▶▶「絶景カフェ」の記事一覧はこちらから！関東地方の絶景テラス席があるカフェTerrace.1水辺の非日常なロケーション「T.Y.HARBOR」（東京）「T.Y.HARBOR（てぃー わい はーばー）」は、天王洲アイル駅から徒歩5分ほどの場所にあります。運河沿いの外観が素敵！ 倉庫を改造したというお店に、ここはアメリカ西海岸!?と錯覚してしまいそう。広々とした店内には、バー、ダイニング、個室、2階席、水上ラウンジ、そして運