Shop.1【池袋】スペシャルティコーヒーの飲み比べ／COFFEE VALLEY厳選した豆とこだわりの焙煎で、新しいおいしさが楽しめると人気のスペシャリティコーヒー。そんなスペシャルティコーヒーを「飲み比べセット」で体験できるのが、「COFFEE VALLEY（コーヒー バレー）」です。 池袋エリア初のスペシャルティコーヒー専門店として2014年にオープン。場所は池袋駅東口にある「ジュンク堂書店」の裏手になります。「3PEAKS」730円飲み