手や足に非常に痛い状態が生じてしまう難病「ＣＲＰＳ」 今回は一体何が起きているか？について紹介します。前回のコラムではＣＲＰＳという病気があることを紹介しました。骨折や打撲、あるいは手術など、体に傷を負った後にその傷にふさわしくない強い痛みが出る病気です。今回は、ＣＲＰＳの患者さんの体内で一体何が起きているのかを考えていきたいと思います。【関連記事】CRPSという病気をご存知ですか？ＣＲＰＳとい