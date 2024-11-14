朝夕の気温の差で自律神経のバランスが見誰、消化機能が低下してしまい食欲も落ちやすいもの。そんな時には消化の良い食事を選んで胃腸をいたわってあげてくださいね。あすけん栄養士が、疲れた胃腸にやさしいレシピを3つご紹介します。【関連記事】100歳超えのご長寿さんが食べているものは？健康で長生きするためのオススメ食事法サラリと食べられるのがうれしい「中華がゆ」消化によい食事といえば、何といっても「おかゆ」。